Bisikletle işe giderken kamyonetin çarptığı hemşire hayatını kaybetti
Van'da bisikletle işe giderken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 12:18, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 12:18
Kaza, sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Bisikletle işe gitmekte olan hemşire Ayser Büyükyıldız'a (36) plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Hakkarili hemşire hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.