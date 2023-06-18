Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü

Ada Caddesi'nde seyreden Zafer K. (48) idaresindeki 54 HH 144 plakalı otomobil, Kızılcıkorman mevkisinde sağanak nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yolda kontrolden çıkarak mezbaha ve canlı hayvan borsasının bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ve kızı E.N.K. (16) ağır yaralandı. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, kızı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada baba ve kızının YKS'ye yetişmek için sınav merkezine doğru gittikleri öğrenildi.