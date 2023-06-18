İzmir'de vahşet! Dondurucuda 4 kişinin cansız bedeni bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu.

İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 ceset buldu.

Vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen cesetlerle ilgili olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma yürüttü, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

- Türkmenistan uyruklu şüpheli aranıyor

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, gelen ihbar üzerine evde araştırma yapan polisin Türkmenistan uyruklu G.H, L.G. ve L.G. adlı aynı aileden 3 kadın ile soyadı belirlenemeyen R. isimli bir erkeğin cansız bedenlerine ulaştığı kaydedildi.

Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.