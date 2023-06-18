AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Memura kira yardımı çağrısı
Memura kira yardımı çağrısı
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Motorine zam bekleniyor!
Motorine zam bekleniyor!
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın tatil ve bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu belirterek, "Bu bayram yapılacak harcamalarla piyasaya yaklaşık 90-100 milyar lira girmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 14:12, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 14:35
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu bildirdi.

Bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesiyle esnafın tatil ve bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu belirten Palandöken, "Bu bayram yapılacak harcamalarla piyasaya yaklaşık 90-100 milyar lira girmesi bekleniyor. Dolayısıyla her sektörde karınca kararınca bir hareketlilik olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Kurban Bayramı öncesi piyasaların hareketlenmesinin esnaf ve sanatkar açısından sevindirici olduğunu belirterek, bayrama sayılı günler kala vatandaşların seyahat harcamalarının piyasaları hareketlendirdiğini vurguladı.

Vatandaşların bayram alışverişi yaparken güvenilir mahalle esnafını tercih etmeleri gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerindeki fiyat artışı merdivenaltı fırsatçılarına gün doğuruyor. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Şekerin, yağın, unun, fıstığın, cevizin kilogram fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satamaz. Ev yapımı diye maliyetinin altındaki fiyatlara satılan baklava ve böreklerden uzak durulmalı. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkamadan yenebilen ürünlere dikkat edilmeli. Öte yandan fason kıyafetlere, taklit kozmetik ürünlerine itibar edilmemeli. Vatandaşlarımız kaliteli ve güvenli bir alışveriş için mahalle esnafını tercih etmeli. Çünkü Ahilik kültürü ile yetişen mahalle esnafımız kendi yemediğini yedirmez, giymediğini giydirmez."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber