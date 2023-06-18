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Posta kargosunda 76 adet yavru tarantula ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Polonya'dan Marmaris'e posta ile gönderilen bir kargo paketinde 76 adet yavru tarantula ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 16:10, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 16:11
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Polonya'dan Marmaris'e posta ile gönderilen bir kargo paketinde 76 adet yavru tarantula ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerin yurt dışı gönderilerin kontrol ve denetimi esnasında Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen posta kargosu mercek altına alındı. Belgelerinde "akvaryum bitkisi" şeklinde beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi çerçevesinde şüpheli bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu. Yapılan aramada gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde küçük cam tüplerde 76 adet böcek ele geçirildi.

Çok küçük boyutlarda olan böceklerin hangi türe ait olduğu, Kırıkkale Üniversitesi'nde konu üzerine çalışan uzmanlarca yapılan analiz neticesinde ortaya çıkarıldı. Böceklerin 8 farklı türdeki yavru tarantula oldukları tespit edildi. Söz konusu örümceklerin halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmadığı öğrenilirken, yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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