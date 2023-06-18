Bakan Yerlikaya: Mücadelemizde katettiğimiz yol terörü bitirme noktasına getirdi

AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Memura kira yardımı çağrısı
Memura kira yardımı çağrısı
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Motorine zam bekleniyor!
Motorine zam bekleniyor!
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yerlikaya: Mücadelemizde katettiğimiz yol terörü bitirme noktasına getirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA'larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız... Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 17:06, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 17:08
Yazdır
Bakan Yerlikaya: Mücadelemizde katettiğimiz yol terörü bitirme noktasına getirdi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile kente gelen Yerlikaya, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Askerlere seslenen Yerlikaya, "Burası ay yıldızlı şanlı bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan toprağımızın en özel yerlerinden biri ve sizler burada görev yapıyorsunuz. Binlerce rakımlı tepelerde, 'aşılmaz' denilen geçitlerde, uçsuz bucaksız vadilerde, hudut boylarımızda hep sizin ayak izleriniz var." ifadelerini kullandı.

Bunun bir an bile olsa akıldan çıkarılmaması gerektiğine işaret eden Yerlikaya, milletin de dualarıyla güvenlik güçlerine destek verdiğini aktardı.

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinizin burnu kanasa, milletimizin de yüreği kanar. Birinizin ayağına taş değse milletimizin gönlüne dağ kadar ağır gelir. Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA'larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız... O eli kanlı hainlerin gölgelerini bile takip ediyor, onları gözünüzü kırpmadan etkisiz hale getiriyorsunuz.

Yiğitlerim, hep birlikte bir ant içtiniz; son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çakırsöğütlü aslanlarım, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan, lokmanızı paylaştığınız, kader birliği yaptığınız, canınız kadar sevdiğiniz kardeşlerimiz, kardeşleriniz var.

Geçen ay şehadete ulaşan, Bayram Doğan'larımız Serkan Ölmez'lerimiz, Özcan İlhan'larımız, Gaffar Mayik'lerimiz, Cevher Özgün'lerimiz var. Onların aziz hatırası asla unutulmayacak. Onlar Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaşan Mehmetçiklerimiz gibi tarihe geçtiler.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Rabb'im vatan uğruna canını feda eyleyen tüm şehitlerimizin makamını ali, Peygamber Efendimize komşu olanlardan eylesin, gazilerimize sağlık ve afiyetler eylesin."

Bugün aynı zamanda Babalar Günü olduğuna değinen Yerlikaya, baba olan tüm askerlerin bu anlamlı gününü kutladı.

Yerlikaya, böyle evlatlar yetiştirdikleri için askerlerin anne ve babalarını da tebrik ederek, "Allah her birinden razı olsun. Sizleri tek tek gözlerinizden öpüyor, Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Askerlerle fotoğraf çektiren Bakan Yerlikaya daha sonra komutanlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber