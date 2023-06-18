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Sevgi Ağı cinayetinde kızı ve damadı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesi Sevgi Ağı'yı (58) bıçaklayarak öldüren damadı Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu (26), sevk edildikleri adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 22:14, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 22:15
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Sevgi Ağı cinayetinde kızı ve damadı tutuklandı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Datça'nın Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgi Ağı ile kızı Özlem Tutlu ve işsiz damadı Ali Murat Tutlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine damat Tutlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sevgi Ağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Murat Tutlu ile eşi Özlem Tutlu, çıkarıldıkları mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

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