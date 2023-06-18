YKS soru ve cevapları yayınlandı
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve
Cevap Anahtarları Yayımlandı
17 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023-YKS 3, Oturum Yabanci Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçiklan ile Cevap Anahtarlarına 18 Haziran 2023 tarihinden itibaren bağlantıdan erişilebilecektir
2023-YKS SORU
KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)