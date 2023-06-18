Babalar gününde acı olay, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Abdulbaki Ülütaş (45), denize girerek oğullarını kurtardı. Ancak daha sonra akıntıyı kapılan baba Ülütaş, gözden kayboldu.

Babalar gününde acı olay: 2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu - 1İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla baba Ülütaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ülütaş'ın cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu