2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 2 oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan 45 yaşındaki Abdulbaki Ülütaş hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 20:07, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 20:08
Babalar gününde acı olay, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Abdulbaki Ülütaş (45), denize girerek oğullarını kurtardı. Ancak daha sonra akıntıyı kapılan baba Ülütaş, gözden kayboldu.
Babalar gününde acı olay: 2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu - 1İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla baba Ülütaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ülütaş'ın cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu