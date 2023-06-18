Bebek arabasının altına torpil atan 2 şüpheli yakalandı

2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Koca duyurdu: Raporların geçerlilik süreleri uzatıldı
Bakan Koca duyurdu: Raporların geçerlilik süreleri uzatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Memura kira yardımı çağrısı
Memura kira yardımı çağrısı
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Motorine zam bekleniyor!
Motorine zam bekleniyor!
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bebek arabasının altına torpil atan 2 şüpheli yakalandı

Düzce'de akrabalarıyla yolda yürüyen annenin sürdüğü bebek arabasının altına, yanlarından geçen otomobilden torpil atıldı. Görüntüler başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyınca plakası tespit edilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Bebeğin babası Doğancan Acar, "Çok korktuk. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 20:37, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 20:39
Yazdır
Bebek arabasının altına torpil atan 2 şüpheli yakalandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Körpeşler Mahallesi'nde meydana geldi. Anne K.A., 6 aylık bebeği ile birlikte akrabalarıyla eve giderken, yanlarından geçen beyaz renkli bir otomobilden torpil atıldı. Aile büyük panik yaşarken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay ise başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntüleri elde eden aile, durumu polise bildirdi. Kamera görüntülerinden tespit edilen araç ve plakasından yola çıkan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından yakalanan Y.K. ve O.S.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ailesinin yaşadığı olayı duyunca şoke olduğunu belirten baba Doğancan Acar, "Eşim amcamlarla birlikte dondurma yemeğe gidiyor. Dönerken yol kenarında yürüyorlar. Şahıslar araçla geçerken torpili yakarak 6 aylık bebeğimin olduğu bebek arabasına fırlatıyorlar. Torpil çok şükür bebek arabasının içine denk gelmiyor. Çocuk korkmuş ve ağlamış. Daha sonrasında biz de arkadan gelen bir aracın araç kamerasından plakalara ulaştık. Durumu emniyet güçlerine bildirdik. Onlar da gerekeni yaptılar. Polise çok teşekkür ediyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Olayı ilk duyduğumda şahısları ben kendim bulup farklı yollardan çözmek istedim. Ama bunun doğru olmayacağını bildiğim için biraz daha sabır ve eşimin desteği ile emniyete gelmeyi tercih ettik. Panikledik. Çok korktuk. Hastaneye gitmek istedik ama çocukta bir şey olmadığını gördük. Önceliğimiz çocuk olduğu için sıkıntı olmayınca gelip şikayetçi olduk." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber