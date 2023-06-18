Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haber Global'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili Yılmaz şu ifadeleri kullandı;

*Biliyorsunuz Meclisimiz bir çalışma kararı aldı. Temmuz ayında ilk altı ayın da enflasyonunu görmüş olacağız.

*Tüm bunların çerçevesinde bir değerlendirme yapacağız. Gerek asgari ücret gerekse de en düşük memur maaşlarının 22 bin TL olması bizim seçim sürecinde ortaya koyduğumuz taahhütler.

*Biz ne dediysek hep onu yapma gayreti içerisinde olan bir partiyiz. Dolayısıyla biz bu taahhütlerimizi hiç geciktirmeden yerine getirme gayreti içerisindeyiz.

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ilgili bakanlıkta birlikte asıl bu çalışmayı yürütüyor. Son sözü Meclisimiz söyleyecek.

*Burada Meclisimizin iradesine saygı göstermek zorundayız. Biz talebimizi ortaya koyacağız ama yasamada biliyorsunuz kuvvetler ayrılığı var. Meclis de uygun görürse çalışma tamamlanacak.

*Çok şükür Cumhur İttifakı olarak çoğunluğumuz var, milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Eğer bu olmasaydı iki ayrı ittifakta olsaydı güçler bu sorunlar çok daha karmaşık hale gelecekti.