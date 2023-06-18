Hakkari'de PKK'ya yardım ve yataklıktan 5 kişi gözaltına alındı
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 22:09, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 22:11
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekiplerinin faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde, 2014'te Hakkari'de bir kişinin kaçırılmasıyla ilgili "terör örgütü PKK/KCK'ya bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.