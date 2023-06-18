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Mersin'de kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 22:45, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 22:37
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Mersin'de kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

S.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Karacailyas Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki H.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ve 5 kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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