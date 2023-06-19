E-Devlet'e iki aşamalı koruma devreye giriyor

Yeni uygulamayla birlikte, e-Devlet'ten yararlanabilmek hem de veri güvenliğinin sağlanabilmesi için 'İki aşamalı kimlik doğrulama' yönteminin aktifleştirilmesi gerekecek.

Devreye girecek olan iki aşamalı kimlik doğrulamada şifre girildikten sonra telefona gönderilen mesajdaki şifrenin de girilmesi gerekiyor.

Halihazırda 63 milyon kullanıcısı bulunan e-Devlet'te sadece 1,5 milyon kişi iki aşamalı kimlik doğrulamayı kullanıyor.

Resul Ekrem Şahan