PKK Kandil'den kaçıyor

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Son seçimle birlikte terör örgütü PKK içerisinde var olan çekişme kavga boyutuna evrildi. Terör örgütü üst yönetiminde Türkiye'nin Kandil dahil örgütün Irak içerisindeki işgal alanlarına dönük kapsamlı operasyon hazırlıkları yaptığı konuşuldu ve yeni komuta merkezinin nereye taşınması gerektiği tartışıldı.

Sandıkta 'Altılı Masa'yı destekleyen ancak umduğunu bulamayan PKK'da iç savaş başladı. Örgütün şahin isimleri Duran Kalkan, Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın suçluyor. İsyanları ve kopuşu önlemek için infaz timleri kuran PKK elebaşları Kandil'den taşınma hesapları yapıyor.

Kandil'deki hainler, Türkiye'nin kapsamlı operasyon yapacağı korkusuyla haraket edemez hale geldi. Teröristler Hakurk, Zap, Gara, Haftanin gibi merkezler TSK kontrolüne geçtiği için elebaşları kendilerine yeni rota arıyor. Son toplantıda İran, Sincar ya da Suriye'ye taşınmayı görüştüler.