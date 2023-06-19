MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları

Sabah'tan Mete Dirici'nin haberine göre; Emekli zammı düzenlemesi 15,5 milyon vatandaşı, memur maaş zammı ise 6 milyonu aşkın kamu personeli ve emeklisini ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belli olması sonrası hem hükümeti hem de Meclis'i hareketli günler bekliyor. Kamu işçisi zammı ve SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur maaşları için yapılacak zamlara önemli bir referans olacak. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Yeni emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası refah payı belirlenecek. Bunun için Meclis'te yasal düzenleme gerekecek. TÜİK 3 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve 21 milyon vatandaşın yeni gelirini belirlenmesi için harekete geçilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK

Yeni asgari ücret 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi belli olacak. Bayram sonrası TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması sonrası refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak. Bu aşamadan sonra refah devreye girecek.

EMEKLİ VE MEMURLAR 3 TEMMUZ 2023'TE KİLİTLENDİ

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz saat 10:00'da açıklayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mart ayından beri üzerinde çalıştığı taslağı Meclis'e intikal ettirecek. İlgili taslağın bütçe çalışmalarını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi.

İŞTE ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TAKVİMİ

1. Asgari ücret zammı Kurban Bayramı öncesi belirlenecek

2. Kurban Bayramı sonrası TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak

3. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek

4. Emekli ve memur maaşları için ek zam açıklanacak

5. Emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeler Meclis'e intikal edecek

6. Düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

7. Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak.

8. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

TEMMUZ ZAMMI ÖNCESİ MERKEZ BANKASI'NDAN SON VERİ GELDİ

Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Bu veriler Temmuz zammı öncesi ekonomistlerin son beklenti anketi oldu. Ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2,81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 18,50 civarında olacak. Ortalama beklenti ise yüzde 18-20 arasında oldu.

Buna beklentiye göre hesaplamalar şöyle gerçekleşti:

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ : 18,50

6 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI : 18,50

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI : 10,31

6 AYLIK MEMUR ZAMMI : 16,31

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çervesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.

Memur ve memur emeklisi ise tıpkı emekliler gibi 6 ayda bir zam alıyor. Burada toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı kadar zam söz konusu oluyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerinde enflasyon rakamını ifade ediyor.

Toplu sözleşme zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 8 olarak uygulandı. Temmuz 2023 içinse bu rakam yüzde 6 oldu.

Ocak 2023'te 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu. Bu dönemde enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 16,48 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ve memur zammının yüzde 30'a tamamlanacağı müjdesini verdi. Meclis düzenlemesi ve Resmi Gazete süreçlerinin ardından emekliler yüzde 14,60, memurlar da yüzde 13,52 ek zam almış oldu.

TEMMUZ ZAMMI ŞİFRELERİ: 1. ADIM ALIM GÜCÜ ARTACAK 2. ADIM ALIM GÜCÜ KORUNACAK

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı ile belirlenecek

Enflasyonu baskılayacı yeni tedbirler alınarak artan alım gücü korunacak

Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için vergi düzenlemesi ile orta sınıfın alım gücünün artırılması hedeflenecek

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NASIL YAPILACAK?

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

Sınıflandıracak olursak;

7 bin 500-10 bin,

10 bin-15 bin,

15 bin-20 bin ve

20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak. Burada en düşük emekli maaşının da Temmuz ayında yeniden belirlenmesi de masada bulunuyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK

Evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11.848 liradan yüzde 85,69 oranında artışla net 22 bin TL düzeyine çıkacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN İNCE AYAR YAPILACAK

Memur ve memur emeklisi maaşları belirlendikten sonra meslek meslek maaşlara ince ayar verilecek.

Memurlar ve memur emeklileri maaşları aşağıdaki zamları alacak:

Toplu sözleşme zammı

Enflasyon farkı

Refah payı

Maaşlara ince ayar

EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.

Merkez Bankası Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ve ek zam hesapları ile;

En düşük memur ve emeklisi maaşlarını

SSK ve Bağ-Kur emeklisi taban maaşlarını

Meslek meslek emekli ve memur maaşlarını

65 yaş aylığı ve engelli aylığı dahil sosyal yardım ödemelerini hesapladık...

NOT: 22 bin TL'nin altında kalan maaşlar bu rakama tamamlanacak. Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahildir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

NOT: En düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11 bin 848 liradan 22 bin lira bandına yükselecek. Bu artış aynı oranda memur emeklisine de yansıyacak. Bu rakam da 14 bin 670 liranın üzerinde olacak. Bu rakamın altında kalan memur emeklisi maaşları yine bu düzeye yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.

MEMUR ZAMMI KIDEM TAZMİNATI TAVANINI DA DEĞİŞTİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL oldu. Kıdem tazminatı tavanının yüzde 45 memur zammı hesabına göre Temmuz'da 28.975,10 TL olacak.