Karayolları avukatları 'görev tahsisli lojman' davasını kazandı

Davalı İdarenin hukuk normlarına aykırı düzenlemesi iptal edilerek kesinleşmiştir

İdarece taşra teşkilatında görev yapmakta olan avukatlara görev tahsisli lojman tahsisi yapılmamasının gerekçesi olarak gösterilen ve anılan mahkemelerce yapılan yargılamada da kararlara esas alındığı görülen; Karayolları Genel Müdürlüğünün 21/11/2016 tarih ve 35188818-020/ E.43777 sayılı "Taşra Teşkilatı Görev Tahsisli Unvanlar" konulu Olur'unun "Avukat (Birim Amiri ve vekili)" yazılı kısmındaki "Birim Amiri ve vekili" ibaresinin iptali istemiyle Danıştay Onikinci Dairesinin E:2019/4552 esasına kayıtlı dosyada dava açıldığı, anılan Dairenin 16/06/2022 tarih ve K:2022/3869 sayılı kararıyla, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerini uygulamakla yükümlü ve anılan hükümler çerçevesinde düzenleme yapma yetkisi bulunan davalı idare tarafından, kendisine verilen yetkinin aşılması suretiyle, Yönetmelik ile tanınan bir hakkın daraltılması ve kısıtlanması sonucunu doğuracak düzenlemeler getiren ve normlar hiyerarşisi sıralaması ve uygulanması bakımından kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tesis edilen dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu ibarenin iptaline karar verildiği, bu karara karşı yapılan temyiz başvurusunun ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 16/02/2023 tarih ve E:2023/182,K:2023/260 sayılı kararıyla reddedilerek kararın kesinleştiği görülmüştür.

Genel Yönetmeliğe göre avukatların görev tahsisli konut hakkı vardır.

Kamu Konutları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan tüm avukatların görev tahsisli lojman tahsisi talebinde bulunabileceği ve anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonucu (görev tahsisli lojman sayısı, görev tahsisli lojman tahsis edilebilecek personel sayısı, bunlar arasındaki öncelik durumu vb. hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonrasında) görev tahsisli lojman tahsis edilebileceği sonucuna varılmıştır.



T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ

KURULU

Esas No: 2022/57

Karar No: 2023/5

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 21/06/2022 tarih ve E:2022/52, K:2022/52 sayılı kararıyla;

I-,,,,,,, tarafından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 10/12/2020 tarih E:2020/159, K:2020/775 sayılı kararı ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 03/10/2018 tarih ve E:2018/1678, K:2018/2702 sayılı kararı arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, dava konusu işlemin iptaline ilişkin karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolunda verilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi" gerektiği görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimi 'ın açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

II-AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI

A- İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2020/159 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde Avukat olarak görev yapan davacı tarafından, görev tahsisli kamu konutu tahsis edilmesi istemiyle yapılan 06/05/2019 tarihli başvurunun zımnen reddine dair işlemin iptali istenilmiştir.

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 31/10/2019 tarih ve E:2019/1543, K:2019/2166 sayılı kararının özeti:

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. ve 4. maddelerine, Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 5/b., 8/5., 20., 33.maddeleri ile Ek 2 Sayılı Cetvel'ine yer verilerek;

Uyuşmazlıkta; davacıya görev tahsisli lojman tahsisi yapılmamasının gerekçesi olarak Genel Müdürlüğünün 21/11/2016 tarih ve E.43777 sayılı onay işlemi gerekçe gösterilmiş olup, avukatlardan "birim amiri ve vekiline" görev tahsisli kamu konutu tahsisi yapılacağı yönünde bildirime yer verildiğinin görüldüğü,

Yönetmelik eki Cetvellerde görev tahsisli kamu konutu tahsis edilebilecek unvanların belirlendiği, idarelerce kurum içi düzenleyici işlemlerle, Yönetmelikle belirlenen unvanlara sınırlama getirilebileceğine yönelik olarak yetki tanıyan bir düzenlemenin mevcut olmadığı, sadece eşdeğer ek unvanlar belirleme konusunda yetki tanındığı, bu nedenle de mevzuatta belirlenen görev unvanlarının idarelerce yapılacak alt düzenleyici işlemler ile kapsam dışında bırakılamayacağı gibi sınırlama da getirilemeyeceğinin açık olduğu,

Bu durumda; yukarıda hükümlerine yer verilen Kamu Konutları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan tüm avukatların görev tahsisli kamu konutu tahsisi talebinde bulunabileceği ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonucu (görev tahsisli kamu konutu sayısı, görev tahsisli kamu konutu tahsis edilebilecek personel sayısı, bunlar arasındaki öncelik durumu vb. hususlar gözönünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonucu boş görev tahsisli kamu konutu bulunması halinde) görev tahsisli kamu konutu tahsis edilebileceği halde, anılan onay işlemi esas alınarak hukuk birimi amiri ve vekili avukata görev tahsisli kamu konutu tahsisi yapılabileceği yönündeki belirlemeden hareketle bu gerekçeyle davacının başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 10/12/2020 tarih E:2020/159, K:2020/775 kararının özeti:

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. maddesi ve Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 5/b., 6/1., 8/5. maddeleri ile Ek 2 Sayılı Cetvel'ine yer verilerek;

Dava konusu olayda; Genel Müdürlüğünün 21/11/2016 tarih ve E.43777 sayılı kararı ile taşra teşkilatında lojmanlardan görev tahsisli olarak yararlanacağı düzenlenen avukat unvanı için tahsis edilecek konut sayısının (Birim amiri ve vekili) iki olarak belirlendiği ve bu pozisyonda görevli avukatlara görev tahsisli olarak lojman tahsisi yapıldığı, görev tahsisi yapılmak suretiyle verilecek başka bir lojmanın bulunmadığı, davacının Lojman Puanlama Cetvelinde, 18 puanla 12. sırada olduğu gözetilerek, 10/07/2019 tarihinde Alibeyköy lojmanlarından kendisine sıra tahsisli konut tahsis edildiği, davacının bu konutu istememesi üzerine bu defa 24/09/2019 tarihinde Silivri'den kendisine konut tahsis edildiğinin görüldüğü,

Bu durumda, kadrolu avukatlar için, taşrada bölge müdürlüğü bünyesinde iki adet görev tahsisli konut ayrıldığı ve bu konutların da dolu olması nedeniyle davacının başvurusunun reddedildiği anlaşıldığından davacının talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, aksi yoldaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüyle, istinafa konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B-ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2018/1678, SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti:

Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü emrinde Avukat olarak görev yapan davacının, tarafına görev tahsisli lojman tahsis edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 08/03/2018 tarih ve E:2017/2761, K:2018/699 sayılı kararının özeti:

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun 3. ve 4. maddeleri, Kamu Konutları Yönetmeliği'nin 5/b., 8/5., 20., 33.maddeleri ile Ek 2 Sayılı Cetvel'ine yer verilerek;

Bakılan davada, davacıya görev tahsisli lojman tahsisi yapılmamasının gerekçesi olarak 21/11/2016 tarih ve E.43777 sayılı Genel Müdürlüğü işlemi gerekçe gösterilmiş olup, anılan işlemde avukatlardan "birim amiri ve vekiline" görev tahsisli lojman tahsisi yapılacağının düzenleme altına alındığının görüldüğü,

Yönetmelik eki cetvelde görev tahsisli lojman tahsis edilebilecek unvanlar belirlenmiş olup, idarelerce düzenlenen görev tahsisli lojman tahsisi talep edebileceklerin belirlendiği kurum içi düzenleyici işlemlerle, Yönetmelikle belirlenen unvanlara sınırlama getirilebileceğine ilişkin olarak idarelere düzenleme yapma yönünde herhangi bir yetki verilmediğinden, bu doğrultuda bir tasarrufta bulunamayacakları, sadece ek unvanlar belirlemeye gidebilecekleri açık olup, üst düzenleyici işlemler ile getirilmeyen kısıtlamaların alt düzenleyici işlemler ile de getirilmeyeceği, bu nedenle de Yönetmelikle belirlenen unvanların idarelerce yapılacak alt düzenleyici işlemler ile kapsam dışında bırakılamayacağı gibi sınırlama da getirilemeyeceğinin açık olduğu,

Bu durumda, hükümlerine yer verilen Kamu Konutları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan tüm avukatların görev tahsisli lojman tahsisi talebinde bulunabileceği ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonucu (görev tahsisli lojman sayısı, görev tahsisli lojman tahsis edilebilecek personel sayısı, bunlar arasındaki öncelik durumu vb. hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonucu görev tahsisli lojman olması halinde) görev tahsisli lojman tahsis edilebileceği açık olup, sadece hukuk birimi amiri ve vekiline görev tahsisli lojman tahsisi yapılabileceğinden bahisle davacının görev tahsisli lojman tahsis talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 03/10/2018 tarih ve E:2018/1678, K:2018/2702 sayılı kararının özeti :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesine göre yapılan istinaf incelemesi sonucunda, usul ve esas yönünden hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunun kesin olarak reddine karar verilmiştir.

III-İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda, Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Avukat olarak görev yapan davacılar tarafından, görev tahsisli kamu konutu tahsis edilmesi istemiyle başvurularda bulunulmuş, taleplerinin davalı idareler tarafından zımnen reddedilmesi üzerine açılan davalarda aynı konuda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

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HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılık, Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görev yapmakta olan Avukatlara görev tahsisli kamu konutu tahsis edilip edilemeyeceği hususundan kaynaklanmaktadır.

İdarece taşra teşkilatında görev yapmakta olan avukatlara görev tahsisli lojman tahsisi yapılmamasının gerekçesi olarak gösterilen ve anılan mahkemelerce yapılan yargılamada da kararlara esas alındığı görülen; Karayolları Genel Müdürlüğünün 21/11/2016 tarih ve 35188818-020/ E.43777 sayılı "Taşra Teşkilatı Görev Tahsisli Unvanlar" konulu Olur'unun "Avukat (Birim Amiri ve vekili)" yazılı kısmındaki "Birim Amiri ve vekili" ibaresinin iptali istemiyle Danıştay Onikinci Dairesinin E:2019/4552 esasına kayıtlı dosyada dava açıldığı, anılan Dairenin 16/06/2022 tarih ve K:2022/3869 sayılı kararıyla, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerini uygulamakla yükümlü ve anılan hükümler çerçevesinde düzenleme yapma yetkisi bulunan davalı idare tarafından, kendisine verilen yetkinin aşılması suretiyle, Yönetmelik ile tanınan bir hakkın daraltılması ve kısıtlanması sonucunu doğuracak düzenlemeler getiren ve normlar hiyerarşisi sıralaması ve uygulanması bakımından kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tesis edilen dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu ibarenin iptaline karar verildiği, bu karara karşı yapılan temyiz başvurusunun ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 16/02/2023 tarih ve E:2023/182,K:2023/260 sayılı kararıyla reddedilerek kararın kesinleştiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerine göre, görev tahsisli konutların, Kamu Konutları Yönetmeliği'ne ekli (2) Sayılı Cetvel'de belirtilen makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlar olduğu ve söz konusu Cetvel'de belirtilenlere, Cetvel'deki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edileceği, yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanların anılan Cetvel'de belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğe ekli (4) Sayılı Cetvel'deki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulacağı anlaşılmaktadır.

Yine Yönetmeliğe ekli (2) Sayılı Cetvel'de; kurum ve kuruluşlara, personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak bu Cetvel'de sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit etme ve bu Cetvel'deki görev unvanları sırası, hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanlarını, bir cetvel halinde ayrıca düzenleme hususunda yetki tanınmış olup, Cetvel'de II. Grubun 7. sırasında, Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev tahsisli konut tahsis edilecek temsil özelliği olan kişi, makam ve rütbe sahipleri arasında avukat unvanına yer verildiği görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda hükümlerine yer verilen Kamu Konutları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatında görev yapan tüm avukatların görev tahsisli lojman tahsisi talebinde bulunabileceği ve anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonucu (görev tahsisli lojman sayısı, görev tahsisli lojman tahsis edilebilecek personel sayısı, bunlar arasındaki öncelik durumu vb. hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonrasında) görev tahsisli lojman tahsis edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, iptal kararı doğrultusunda giderilmesi gerekmektedir.

III-SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, dava konusu işlemin iptali yolundaki Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 03/10/2018 tarih ve E:2018/1678, K:2018/2702 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 16/02/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

