Aynı okulda çalışan aşçı 27 bin TL, öğretmen 18 bin TL alıyor

Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı öğretmen Levent Kuruoğlu, bir Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YİBO) çalışan öğretmen ile aşçının maaşını açıkladı. Aynı okulda çalışan aşçı 27 bin Türk Lirası (TL) alırken öğretmenin 18 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı.

AYNI YATILI OKULDAKİ AŞÇI MAAŞI ÖĞRETMEN MAAŞINDAN YÜKSEK



Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı öğretmen Levent Kuruoğlu'nun okulda çalışan öğretmen ile aşçı maaşına ilişkin paylaşımı şöyle:

"Bir YİBO'da çalışan öğretmenler 12.100 TL ile 18.000 TL arasında maaş alıyor. 8 gün 24 saat nöbet tutuyorlar ve karşılığında ortalama günlük 400 TL aylık 3200 TL nöbet ücreti alıyorlar.

Aynı okulda çalışan işçi kadrosunda aşçı 7 gün nöbetle toplam 27.285 TL alıyor. Bu ücrete ek olarak alınan tediye ve ikramiyeler dahil değildir."