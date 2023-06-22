Evlendirme memurlarına, evlendirme memuru ücreti altında ödeme yapılabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 17.01.2018 tarihli ve 43982 tutanak no.lu kararında; "Anayasanın ve 657 sayılı Kanunun söz konusu hükümleri gereği, herhangi bir kamu hizmeti ifa eden memurlara, ifa ettikleri hizmet karşılığı bir ödeme yapılmasının kanuna dayanması zorunludur. Hukuki dayanağı olmadan, Devlet memurlarına idarelerce herhangi bir ödeme yapılması veya menfaat sağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla, evlendirme memurlarına 'evlendirme memuru ücreti' adı altında ücret ödenmesi Anayasaya ve 657 sayılı Kanuna aykırıdır." Şeklinde hüküm kurulmuştur.

Bu bağlamda, evlendirme memuru kadrosunda görev yapan personele evlendirme memuru ücreti veya bu ücret altında fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği değerlendirilmiştir.

Bu yönde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2022 tarihli 2586986 sayılı görüş yazısı da bulunmaktadır.

