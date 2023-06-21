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İstifa edip emekliliğini talep eden memura emeklilik/yolluk tazminatı ödenir mi?

İstifa eden ve daha sonraki zamanlarda emekli olan memura, kurumunda çalıştığı zamanda emekliliğini istemesi durumunda 375 sayılı KHK gereği emeklilik tazminatı ödeneceği, kurumundan istifa edip daha sonra emekliliğini istemesi halinde ise ödenemeyeceği değerlendirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Haziran 2023 14:00, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 10:39
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İstifa edip emekliliğini talep eden memura emeklilik/yolluk tazminatı ödenir mi?

İstifa eden ve daha sonraki zamanlarda emekli olan memura, kurumunda çalıştığı zamanda emekliliğini istemesi durumunda 375 sayılı KHK gereği emeklilik tazminatı ödeneceği, kurumundan istifa edip daha sonra emekliliğini istemesi halinde ise ödenemeyeceği değerlendirilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/D maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) (2022-2023 Toplu Sözleşmeye göre 13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir."

Bu madde hükmüne göre emekliliğini isteyen memura söz konusu tazminatın ödenebilmesi için "çalışmakta iken/istihdam edilirken" emekliliğini istemesi gerekmektedir. Bu nedenle "istifa" edip daha sonra emekliliğini talep eden memura emeklilik/yolluk tazminatının ödenemeyeceği değerlendirilmiştir.

Bu yönde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 08.11.2021 tarihli 2057076 sayılı görüş yazısı da bulunmaktadır.

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