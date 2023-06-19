Derin dondurucudaki cesetlerin kimlikleri belli oldu

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokaktaki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan Türkmenistan 3 kadın ve 1 erkek olmak üzere 4 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, parçalanmış halde derin dondurucuya konulmuş 4 kişiye ait ceset buldu. Evde yapılan inceleme sonrası ölenlerin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimlikler belli oldu

Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesetlerin, Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cesetlerin tamamen parçalandığı, parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi.

Özel ekip kuruldu

Öte yandan olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu öne sürülen katil zanlısını yakalamak için İzmir Emniyeti tarafından özel ekip kuruldu. Katili yakalamak için çemberin daraltıldığı, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Türkmenistan uyruklu ölen kişilerin, hasta bakım veya çocuk bakıcılığı yaptığı ve haftada bir gün öldürüldükleri bu evde kaldıkları, diğer zamanlar çalıştıkları evde yaşamlarını sürdükleri öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.