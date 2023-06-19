Bakan Işıkhan: Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taraflarla bir araya geldi. 3'lü zirve sona erdi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı. Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, hükümet tarafından herhangi bir rakam söylenmediğini, görüşmeleri bu hafta sonlandırmak istediklerini belirtti.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için yapılan 2. toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Görüşmelerimiz devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz. İşveren temsilcilerimizde kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Komisyon da bir karara vardıktan sonra açıklamayı da Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Bu hafta açıklanmasını bekliyoruz. "