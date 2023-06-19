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Kurban pazarlarındaki büyükbaşların yüzde 80'i satıldı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı. Satıcılar, bu yıl büyükbaş hayvanlara talebin arttığını, küçükbaşlara ise ilginin henüz görülmediğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 14:38, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 14:39
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Kurban pazarlarındaki büyükbaşların yüzde 80'i satıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hayvanların satışı hızlandı. Geçen yıla göre büyükbaş kurbanlıklara talebin arttığı görülürken, küçükbaşlara ilgi azaldı. İstanbul'da Yenibosna Çobançeşme mevkiinde kurulan pazarda büyükbaş hayvanların ortalama yüzde 80'i satıldı. Satıcılar önümüzdeki haftasonu tüm büyükbaş hayvanların satılabileceğini düşünüyor.

Kurban pazarlarındaki ortalama fiyatlar

Pazardaki büyükbaş hayvanların fiyatları 90 bin liradan başlarken, ortalama 140 bin liraya kadar çıkabiliyor. Küçükbaşların fiyatları ise 8 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Vatandaş bu yıl büyükbaşlara daha çok ilgi gösteriyor.

Hayvanlarının Gümüşhane'den geldiğini söyleyen Erkan Aydar, "22 hayvanla geldik, şu anda ortalama yüzde 60'ı satıldı. Pazarın genelinde ise yüzde 70-80'i satıldı diyebiliriz. Hayvanlarımız 500 kilo ile 740 kilo arasında bulunuyor. Ortalama fiyatlarımız ise 80 bin liradan 120 bin lira arasında satılıyor. Geçen seneye göre bu yıl daha hareketli ve satışlar da arttı" açıklamalarında bulundu.

Gümüşhane'den geldiğini söyleyen kurban satıcısı Yavuz Taşkın, "23 hayvanla geldim. 5-6 hayvanımız kaldı. Hayvanlarım 650 kilodan başlıyor, 850 kiloya kadar çıkıyor. Çok memnunuz. Müşterileri de kırmadan bizi de kurtaracak şekilde indirim de sağladık. Önümüzdeki haftasonu hayvan kalmaz. Hemen hemen her çadırın yüzde 70'i satıldı. 1 tonluk hayvanım da var, 140 bin liraya satıldı" ifadelerini kullandı.

Tokat'tan 30 hayvanla gelen Halil Çaylak, "Hayvanlarımızın yüzde 70'i bitti. 22 hayvanımı sattım. Fiyatlar 70 bin ila 130 bin liraya kadar çıkıyor. Sattığımız hayvanların fiyatları 90 bin lira ile 140 bin lira arasında bulunuyor. Talep çok fazla, haftasonu hayvanlarımızın geneli satıldı. Pazarın yüzde 70'i satıldı diyebiliriz. Geçen seneye göre daha hareketli, şu anda satışlarımız çok iyi. Küçükbaşların ortalama fiyatı ise 8 bin ila 15 bin lira civarında bulunuyor" dedi.

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