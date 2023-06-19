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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, nisanda eksi 264,5 milyar dolar oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 14:43, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 15:14
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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin nisan sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 297,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 561,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2023 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 2022 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 3,6 azalışla 297,3 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 7,9 düşerek 561,9 milyar dolar oldu.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, nisanda eksi 264,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2022 sonunda eksi 301,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi 2022 sonuna göre yüzde 10,8 azalışla 114,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,3 artışla 121,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,3 artışla 48,3 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 sonuna göre yüzde 30,5 azalışla 131,7 milyar dolara geriledi.

- Portföy yatırımları 87,3 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, 2022 sonuna göre yüzde 6,3 azalışla 87,3 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yıl sonuna göre yüzde 17,5 azalarak 23,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12 gerileyerek 1,1 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,5 artışla 44,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 sonuna göre yüzde 4,8 yükselişle 342,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2022 sonuna göre yüzde 1 artarak 42 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 23,9 artışla 17,5 milyar dolara ulaştı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 artarak 57,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,6 yükselişle 102,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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