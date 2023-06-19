ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, özel bankaların kredi musluklarını açması gerektiğini bildirdi.

Baran yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hem özel hem kamu bankalarının faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, mevduat toplamak konusunda tüm bankaların istekli olduğunu ancak konu kredi vermeye gelince özel bankaların kamu bankalarının gerisinde kaldığını belirtti.

Son dönemde kaynak ihtiyacı için özel bankalara başvuran üyelerin olumlu sonuç alamadığını ifade eden Baran, "Bankalar, Merkez Bankasının faiz artıracağı öngörüsüyle kredi musluklarını kapatarak bekleme sürecine geçti. Özel bankalar kredi musluklarını ne zaman açacak? Reel sektörün kaybedecek zamanı yok. Bankacılık sistemi ve reel sektör bir bütündür. Bu bütünlüğü ve reel sektörün kaynak ihtiyacının ülke ekonomisinin performansını etkileyeceği gerçeğini unutmadan, kredileri işler hale getirmek gerektiği kanaatindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bankalara bir kez daha seslenmek istiyorum, güneş açarken değil yağmur yağarken şemsiyeye ihtiyacımız var." değerlendirmelerinde bulundu.