Kızını YKS'ye yetiştirmek isterken kazada ölen babanın cenazesi defnedildi

Zafer Kılıç için Yeşildirek Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan namazın ardından cenaze, Boztepe Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Ada Caddesi'nde sağanak nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yolda kontrolden çıkarak mezbaha ve canlı hayvan borsasının bahçe duvarına çarpan otomobilde hayatını kaybeden Zafer Kılıç'ın (48) cenazesi, ailesi tarafından hastaneden teslim alındı.

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