Telefonunun 2 numarasını değiştirdiler, banka hesabını boşalttılar
Bursa'da emekli bir adamın bilgisi dışında cep telefonunun son 2 numarasını değiştiren dolandırıcılar, mobil bankacılık işlemleri üzerinden onun adına kredi çektiler. Kızının kendisine ulaşamadığını görünce 10 yıldır kullandığı numarasının kendi rızası dışında değiştirildiğini öğrenen adam banka hesaplarını kontrol edip, işlem yapıldığını anlayınca soluğu Savcılıkta aldı.
Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir sitede eşiyle oturan 59 yaşındaki
Hayrettin Kuralay, 10 yıldır aynı telefon numarasını kullanıyordu. Şehir dışında
oturan kızı ise babası Hayrettin Kuralay'ı telefonla aradığında 'Aradığınız
numara kullanılmıyor' mesajı aldı. Bunun üzerine annesini arayan kızları, babasının
numarasını değiştirip değiştirmediğini sordu.
O sırada evde olan baba Hayrettin Kuralay "hayır" cevabı verdi. Birkaç
denemeden sonra yanındaki eşini arayan Hayrettin Kuralay, eşinin telefonuna
baktığında sonu 44 olan numarasının 04 olarak değiştiğini gördü. Hemen operatörün
müşteri hizmetlerine bağlanan baba, numarasının son iki rakamının kendi rızası
dışında değiştirildiği öğrendi.
Telefondaki mobil banka hesabına giren adam; birinci şoku atlatamadan bu kez
de ikinci şoku yaşadı. Kredi hesabından 56 bin lira çekildiğini gören Hayrettin
Kuralay durumu savcılığa bildirdi. Mağdur adam hem kendisini dolandıran hem
de onayı dışında işlem yapan banka ve GSM operatörünü dava etti.
Herkesin tehdit altında olduğu belirten Hayrettin Kuralay, "Kızım tıp öğrençisi
Şehir dışından beni telefonla aradı. Bana ulaşamayınca annesini arıyor. Eşim
de bana kızımın ulaşamadığını söyledi. Ben de eşime neden ulaşamadığını, telefonumun
yanımda olduğunu söyledim. Daha sonra eşim beni aradı, o da ulaşamadı. Daha
sonra ben eşimi aradım. Ekranda sonu 44 olan numaramın 04 olarak değiştiğini
gördüm. Durumu operatör şirketine bildirdim. Onlar da numaramın kendi rızam
dışında değiştiğini söylediler. Hemen banka hesabıma baktım. İşlem görmeyen
kredi hesabımdan onayım dışında 56 bin lira kredi çekildiği gördüm. Bunun üzerine
durumu banka ve gsm operatör şirketine bildirdim. Ertesi gün siber suçlara gidip
bu durumu ifade ettim. Bir güvenlik açığının olduğu aşikar. Bir banka ve operatör
şirketi nasıl onayım dışında bir işlem yapabilir? Hem şüpheliler hem de banka
ve operatör şirketinden şikayetçi oldum" diye konuştu.
Kuralay'ın avukatı Deniz Sarıkaş ise, "Müvekkilim telefon numarasının değiştirildiği
öğreniyor. Durumla ilgili GSM operatörünün, müşteri temsilcisini arıyor ve müşteri
hizmetlerindeki çalışan görevli numaranın değiştiğini kabul ediyor. Müvekkilim
"nasıl oldu bu?" diye olayın şokunu atlatmaya çalışırken, e devlete
girip inceleme yapıyor. Gerçekten de numarasının değiştirildiğini görüyor. Banka
hesaplarını kontrol ettiğinde ise 56 bin lira para çekildiğini görüyor. Biz
bununla ilgili durumu savcılığa taşıdık" diye konuştu.
Savcılığın talebi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı öğrenildi.