MSB: Pençe-Kilit operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 16:07, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 16:10
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi."