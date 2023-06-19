İzmir'de eşini kabloyla boğarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde kaldıkları pansiyonda eşini kabloyla boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 16:23, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 16:25
İzmir'in Urla ilçesinde kaldıkları pansiyonda eşini kabloyla boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Urla ilçesinde bir pansiyonda Dudu Y'nin (21) kabloyla boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kocası Rıfat Y'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Urla'da 17 Haziran'da, eşi Rıfat Y. ile bir pansiyonda kalan Dudu Y'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, odaya giren ekipler kadının cesedini bulmuştu.
Eşini kabloyla boğarak öldürdüğü belirtilen Rıfat Y. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.