Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.58'te Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depreme en yakın yerleşim yerinin ise Hatay Yayladağ olduğu belirtildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durum ise bildirilmedi.