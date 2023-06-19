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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten uluslararası topluma işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, insan hakları konusunda ilerleme kaydedilmesi için, uluslararası topluma işbirliği çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 16:39, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 16:41
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten uluslararası topluma işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, insan hakları konusunda ilerleme kaydedilmesi için, uluslararası topluma işbirliği çağrısında bulundu.

Türk, Cenevre'de düzenlenen 53'üncü BM İnsan Hakları Konseyi'nin açılış oturumunda konuştu.

Bu yılın İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 75, Viyana Anlaşması'nın ise 30. yılı olduğuna vurgu yapan Türk, insan hakları hususunda önemli bir dönüm noktasında olunduğuna dikkati çekti.

Bu konuda ilerleme kaydedilmesi için uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapan Türk, konsey ile işbirliğini zayıf tutan ülkelerin "başıboş" kaldığını belirtti.

Raporlama yükümlülüklerinin önemine vurgu yapan Türk, yalnızca 37 ülke ve bölgesel örgütün raporlarının güncel olduğunu, 601 raporun süresinin dolduğunu söyledi.

Türk ayrıca ABD, Brezilya, Orta Asya, Ekvador, Mozambik, Karayip Devletleri ve Kenya ile de angajmanı büyütmek istediklerini belirtti.

"Hali hazırda dünya nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturan Çin ve Hindistan'da, ilk kez varlık göstermemizin bizim için önemli olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanan Türk, uluslararası topluma daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

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