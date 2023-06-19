Toroslar'ın parklarında sıfır atık modeli

Mersin Toroslar Belediyesinin ağaç budama ve çim biçme işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar, kurum bünyesindeki kompost gübre yapım ünitesinde organik gübre haline getirilerek, fidan dikim çalışmalarında kullanıldığı bildirildi.

Park ve yeşil alanlar bir yandan periyodik olarak bakım ve onarımdan geçerken kompost gübre yapım ünitesi ile işlemden geçirilen organik atıklar, çevreye uyumlu kompost gübre haline getiriliyor. Böylece, toprağın organik maddelerce iyileştirilmesinin ve daha verimli hale getirilmesinin yanı sıra doğaya ve ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde 'sıfık atık' yönetim sistemini bir ekip ruhuyla uyguladıklarını belirterek, "Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak ve kaynaklarımızı verimli kullanmak amacıyla üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek Mersin'de 4'üncü sıfır atık belgesini aldıklarını da hatırlatan Yılmaz, "Sıfır atık, geri dönüşümün yanı sıra sağlıklı bir gelecek adına atılmış önemli bir adım. Bu çerçevede ilçemiz genelinde oluşan park ve bahçe atıkları ile semt pazar yerlerinde oluşan atıkları diğer atıklardan ayrı toplayarak kompost gübre yapım ünitemizde öğütüyoruz. Organik gübre elde ederek sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Ağaç budama ve çim biçme işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar ile semt pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıklarından geri dönüştürülerek üretilen kompost gübrelerin, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan analiz sonucunda yüksek miktar organik içeriğinin yanında, azot, fosfor, potasyum, demir, çinko ve bakır gibi besin elementleri içerdiği tespit edildi.

Bu organik gübreler fidan dikim çalışmalarında kullanılmasının yanı sıra kadın üreticilere ve ilgili kişilere de dağıtılarak destek verildiği kaydedildi.