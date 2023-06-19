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Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nde olası bir depremin Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 17:04, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 17:44
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Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nde olası bir depremin Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini söyledi.

Görür, Trakya Belediyeler Birliğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen "Deprem Bilinci" panelinde, Tekirdağ'ın deprem kenti olduğunu anlattı.

Bölgede deprem bilincinin oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Görür, "Deprem burayı bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün vurabilir. Bir kişi de ölse bizim canımız, bin kişi de ölse bizim canımız. Bize yakışan Tekirdağ'ı deprem dirençli hale getirmektir. Bu da mümkündür. Eğer Tekirdağ'ı deprem dirençli hale getirirsek, Tekirdağ'da insanlarımız ölmez. Ölüm olur ise tesadüfen olur." diye konuştu.

Marmara'daki üretim gücüne dikkati çeken Naci Görür, "Anadolu asla Marmara Bölgesi'ni besleyemez ama Marmara Bölgesi bütün Türkiye'yi besleyebilecek güçte ve değerdedir. Şimdi burada çarkların durduğunu düşünün." diye sordu.

Görür, herhangi birinin dahi "deprem olmaz" diye düşünmesinin çok yanlış olduğunun altını çizerek, önlemlerin hızlıca alınması gerektiğini belirtti.

Depremin "beka sorununu" doğurabilecek bir doğal afet olduğunu aktaran Görür, "Onun için bu konuyu halk olarak defterinize alın, gündeminize alın, hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursanız olun bunu sizi yönetenlerden isteyin." değerlendirmesini yaptı.

Panele, CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

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