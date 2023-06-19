THY İtalya'da grev nedeniyle yarınki 6 seferini iptal etti

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano ve Bergamo uçuşlarında yarın için planlanan 6 seferin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada yer hizmetleri çalışanlarının greve gidecek olması nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde:

Haberin Devamı

THY'nin; TK1873 İstanbul-Milano

TK1874 Milano-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896-Milano-İstanbul

AnadoluJet'in TK7794 Sabiha Gökçen Havalimanı-Bergamo, TK7795 Bergamo-Sabiha Gökçen Havalimanı