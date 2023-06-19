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Başkan Güngör: Pandemi ile gelen müzik yayın saatleri kısıtlaması kaldırılmadır

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, müzik yayın saatleri kısıtlamasının ya tamamen kaldırılması ya da gece saat 03.00'e kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 17:52, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 17:54
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Başkan Güngör: Pandemi ile gelen müzik yayın saatleri kısıtlaması kaldırılmadır

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, müzik yayın saatleri kısıtlamasının ya tamamen kaldırılması ya da gece saat 03.00'e kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

Pandemi döneminde başlatılan müzik yayın saati kısıtlaması eğlence sektörünü olumsuz etkiliyor. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, pandemi döneminde gece 24.00 sonrası için getirilen, daha sonra ise 01.00'e uzatılan müzik yayın saati kısıtlamasının eğlence sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek yasağın ya saat gece 03.00'e alınması ya da tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. Başkan Güngör, "Pandemi ile gelen kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerden birisi de müzik yayını yapan eğlence sektörüdür. Pandemi döneminden kalan müzik yayın saati kısıtlaması durum normalleşmiş olmasına rağmen normale döndürülmemiştir. Bu müzik yayın saati kısıtlaması eğlence sektörünün iş hacmini düşürmektedir. Zamanın kısalması fiyatlara da olumsuz etki etmektedir" diye konuştu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisinin Manavgat-Side turizm destinasyonu olduğunu belirterek bölge ekonomisinin başat sektörünün turizm olduğunu söyledi. Başkan Güngör, "Turizm sektörünün en önemli bileşenlerinden birisi de eğlence sektörüdür. Turizm bölgelerinde deniz-kum-güneş turizmi yanında eğlence turizmi satış ve pazarlama için en önemli unsurların başında gelmektedir. Manavgat Side Turizm destinasyonunda turistler için eğlence hayatı önemli yer teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra Alanya ve Belek başta olmak üzere diğer turizm bölgelerine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler eğlence için günübirlik bölgemize gelmektedir. Eğlence amacıyla bölgemize gelen misafirlerimiz müzik yayın saati kısıtlı olması nedeniyle hem turizm bölgesindeki hem de şehir merkezindeki müzik yayını yapan işletmelerden erken ayrılmak zorunda kalmaktadır. Bu yasağın kaldırılması ile bölge ekonomisine olumlu etki sağlayacaktır. Özellikle üyelerimizden müzikli program yapan iş yerlerinde müzik yayın saatlerinin kısıtlanmasını kaldırılmasına dair yoğun talepler alıyoruz. Konu ile ilgili üyelerimizden aldığımız talepleri rapor haline getirerek İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TOBB'a yazılı olarak ilettik" dedi.

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