AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
AK Parti'de genel başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 18:26, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 18:38
AK Parti'de genel başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı.
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala atandı.
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ali Zengin getirildi.