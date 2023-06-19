Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kiraya yüzde 25 zam sınırının uzaması için çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişir. dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik de MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamadai "Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bunu biz çözeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kiralarla ilgili bize iletilen tüm şikayetleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.