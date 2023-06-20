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5 ildeki 'tefecilik' operasyonunda 25 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 5 ilde "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 10:37, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 11:12
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5 ildeki 'tefecilik' operasyonunda 25 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilikle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 36 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin, İstanbul, Antalya, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 25'i yakalandı.

İkametlerinde bulunamayan 11 şüpheli aranıyor.

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