Öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp dondurucu almış

TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
TikTok'ta para aklayan çeteye operasyon: 120 gözaltı
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İstanbul'da 'geçinebilenlerin' oranı belli oldu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
İşte ÖSYM'nin YKS için yürüttüğü yüksek güvenlikli sınav operasyonu
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Türk-İş Başkanı: Enflasyon durmadıkça zam almanın bir anlamı yok
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Asgari ücret zammıyla neler değişecek?
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
Erdoğan'dan işçi ve işveren tarafına 'asgari ücret' teşekkürü
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu: 353 gözaltı
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler yakın
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Üniversite adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
AYM'den HDP kararı
AYM'den HDP kararı
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp dondurucu almış

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev, Çeşme'de film gibi operasyonla yakalandı. Öte yandan katil zanlısının, Basmane semtindeki bir telefoncuya giderek, öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp oradan elde ettiği parayla derin dondurucu satın aldığı da belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 13:21, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 13:24
Yazdır
Öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp dondurucu almış

Bayraklı'daki bir evde, geçtiğimiz pazar günü Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetleri bulunmuştu. Cinayetlerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Saparmurad Hallyev'i Çeşme'de kıskıvrak yakalamıştı.

2 yıldır Çeşme'de çalışıyormuş, ekip 30 saat nöbet tuttu

Öldürülen Gulkamar Hanymova'nın İstanbul'da yaşayan yeğeninin, teyzesine ulaşamaması ve daha sonra İzmir'deki adrese gittiğinde de kendisinden haber alamaması üzerine durumu polis ekiplerine ihbar ettiği öğrenildi.

İzmir polisi, şüphelinin kimliğini ihbarın üzerinden bir saat geçmeden tespit etti. Çevre sakinlerinin ifadeleri, çevredeki güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı. Çalışmalarda şüphelinin 2 yıldır Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını belirleyen polis ekipleri, Saparmurad Hallyev'in gidebileceği noktaları tek tek tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Öldürdüğü kişilerin telefonlarını Basmane'de sattı

Katil Saparmurad Hallyev'in, cinayetleri geçtiğimiz salı günü işlediği, daha sonra satın aldığı derin dondurucu içerisinde parçalanmış cesetleri muhafaza ettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ifadelerde, şüphelinin derin dondurucu almak için çevre sakinlerine sorular sorduğunu, daha sonra Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki iş yerlerinden derin dondurucu satın aldığını öğrendi.

Yapılan çalışmalarda katil zanlısının, Basmane semtindeki bir telefoncuya giderek, öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp oradan elde ettiği parayla derin dondurucu satın aldığı da belirlendi.

Kıskançlık itirafı

Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli, burada cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Katil Hallyev'in, sevgilisi olan Gulkamar Hanymova'yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. İfade işlemleri süren cinayet şüphelisinin, bugün adliyeye sevk olması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber