CHP'de danışmanların danışmanları da gitti

AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
AK Partili eski vekilin hakaret ettiği polisin ihraç gerekçesi
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Kaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!
Sponsorlu İçerik
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte yabancı kurumların tahminleri
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Erdoğan talimatı verdi: Ak Partide hedef 11 büyükşehir
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Asgari ücret 6 ayda dolar bazında yüzde 21 eridi
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Eski milletvekillerine bürokraside yeni görev
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesinde
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Türk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldik
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
Bakan Tunç: Kiralara yüzde 25 zam sınırı 1 temmuza yetişir
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
AK Parti'de genel başkanvekili ve başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Ömer Çelik: Deprem bölgesinde 131 bin konut ihalesi yapıldı
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
Prof. Dr. Naci Görür: Olası bir depremde Türkiye çok etkilenir
AYM'den HDP kararı
AYM'den HDP kararı
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
YKS bitti, ÖSYM görevlileri 45 gün sonra aileleriyle buluştu
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru süresi uzatıldı
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
'Geç verilmiş bir karar doğru olsa da adalet yerine gelmiş olmaz'
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
ATO Başkanından özel bankalara 'kredi musluklarını açın' çağrısı
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
'Şimşek'in atamalarda sıkıntı yaşadığı' iddiasına yalanlama
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
İkinci toplantı bitti: Türk-İş'ten 'dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz' açıklaması
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
EGM'den polise 'işgalci' diyen vekil hakkında suç duyurusu
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 39 kuruş zam geliyor
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Bakanlık açıkladı: Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Bakan Koca: 'Kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsız
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Meclis'te 6. grup 'Çatıyla' geliyor
Ekonomistler paylaştı: Faizde artış beklentisi 1150 baz puan
Ekonomistler paylaştı: Faizde artış beklentisi 1150 baz puan
MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
MB'den son veri geldi! İşte ek zam dahil 6 tabloda maaş hesapları
Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
2 oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'de danışmanların danışmanları da gitti

Seçim hezimeti sonrası faturalardan birini de danışmanlarına kesen Kılıçdaroğlu'nun, danışman ekiplerinin de işine son verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanlığını yürüten Rasim Bölücek'in denetiminde CHP'nin 14'üncü katında çalışan 15 danışman ve 80 büro elemanından oluşan ekip tasfiye edildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 07:48, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 07:32
Yazdır
CHP'de danışmanların danışmanları da gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yenilgi sonrasında faturayı kestiği danışmanların da danışmanlarının olduğu ortaya çıktı.

Seçim yenilgisinin ardından koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun 80'i bulan "danışman ordusu" ile belirsizlik sürüyor. Seçim yenilgisinin ardından görevden alınan danışmanların "Kılıçdaroğlu'na yük olmaması" için görevden alındığı belirtiliyor.

YÜK OLMASINLAR DİYE!

Büyük kurultaya giden CHP'de danışma ekibini tasfiye eden Kılıçdaroğlu'nun bütün yaz boyunca sürecek olan kongrelerde kendisine yük olan isimlerden kurtulmak için bu adımı attığı ifade edildi. Başdanışmanlarını tasfiye eden Kılıçdaroğlu'nun danışman ekiplerinin de işine son verdiği öğrenildi. Bu adımla birlikte danışmanların da danışman ekiplerinin olduğu ortaya çıkmış oldu.

80 BÜRO ELEMANI VARDI

Kılıçdaroğlu'nun siyasi başdanışmanlığını yürüten Rasim Bölücek'in denetimindeki CHP'nin 14'üncü katında 15 kişilik danışman ekibi olduğu belirtildi. Bu 15 kişilik "danışmanın danışmanı" da görevden alındı. Bu katta danışmanlarla birlikte çalışan 80 büro elemanın yeni birimlerde görevlendirileceği iddia edildi. Bölücek dahil 15 danışman ve 80 büro elemanın çalıştığı bu yapılanmanın tasfiyesi de seçim başarısızlığına bağlandı.

MUHALİFLERE ÖZKOÇ TEDBİRİ

Öte yandan örgütleri direkt genel başkanlık makamına bağlayan Kılıçdaroğlu, örgütlerden gelecek tepkilere karşı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı sıfatıyla Engin Özkoç'u getirmişti. Kılıçdaroğlu'na sadık bir isim olan Özkoç'un karşıt seslerin önünü alabileceği ifade ediliyor.

GENEL MERKEZ BY-PASS EDİLDİ

CHP'de Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu'nu zamanla by-pass eden Kılıçdaroğlu, kritik kararlarını çoğu kez danışmanları ile birlikte aldı. 16 Nisan 2017 halkoylamasından bu yana parti içinde danışmanlar varlığını artırdı. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerindeki aday tercihi gibi CHP tarihinde kilometre taşı niteliğindeki olaylarda da danışmanları yanından eksik etmedi. 2010'da kaset komplosu ile genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki gücünü ancak Şubat 2012'deki 17'nci Olağanüstü Kurultayı ile perçinledi. Bu kurultayda ön seçim zorunlu hale getirilerek örgütün milletvekili adaylarını belirleme gücü artarken, CHP Genel Sekreterliği'nin gücü budandı. Böylece Kılıçdaroğlu PM ve MYK karşısında bağımsız hareket imkanı kazandı. Danışmanlar da bu tarihten sonra parti içi karar alma süreçlerinde güçlendi.

Yeni vekillere yakın takip

Seçim yenilgisi sonrasında 'değişim' tartışmaları ile çalkalanan CHP'de, Grup Başkanı Özgür Özel yeni milletvekillerini yakın takibe aldı.

CHP'de yaşanacak liderlik kavgası öncesinde safları bir arada tutmak için yoğun çaba gösteren Genel Merkez, yeni vekillere özel önem gösteriyor. Yeni vekillerin parti içi muhalefet saflarına katılmasından çekinen Genel Merkez, haftalık grup toplantıları öncesinde düzenlenecek olan kapalı grup toplantılarında nabız yoklanmasını istedi. Kapalı grup toplantılarına başkanlık eden Özel'in yeni vekiller için ayrı bir parantez açtığını kaydeden kaynaklar, "Grup Başkanımız yeni vekillerinde oryantasyon sürecinin başında olduğu için alışma döneminde vekillerin hepsiyle tek tek ilgilenecek" dedi.

Uğur Duyan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber