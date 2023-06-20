Günlük 1.500 TL'ye inşaatçı aranıyor

Malatya'da binaların üçte biri ağır hasarlı. Depremin ardından 50 bine kadar düşen nüfus, tekrar 500 bine dayandı. En büyük dertleri ise yüksek kiralar.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder; "Yıkımlar sürüyor. Müteahhitler çalıştıracak adam bulamıyor. İnşaatlar için acil duvarcı, kalıpçı, elektrikçi lazım ancak yok." diyor.

İTİRAZLAR SÜRECİ UZATABİLİR

Yeni konutlar zemin artı 4 kat olacak. Yani 20 ailenin yaşadığı yerde sadece 12 aile hak sahibi olacak. Bu da itirazları artırıp dönüşüm sürecini uzatabilir.

Ticaretin kalbi olan şehir meydanında 20 bin iş yeri varmış. Hepsi yıkılmış. Belediye, konteyner dükkanlar vermiş. Ancak esnaf şehir meydanına uzak yere gitmek istemiyor.

FATİH SELEK