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LGBT bayrağı önünde öğrencileriyle fotoğraf çekilen öğretmene suç duyurusu

LGBT bayrağı önünde öğrencileriyle birlikte fotoğraf çekilen öğretmen hakkında Silivri Ülkü Ocakları suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 09:48, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 10:07
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LGBT bayrağı önünde öğrencileriyle fotoğraf çekilen öğretmene suç duyurusu

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz" diyerek A.N. isimli öğretmen hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirmişti. Yapılan paylaşımlar üzerine Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Silivri Ocak Başkanı Özgür Bedel ve Vakıf üyeleri, öğretmen hakkında Silivri Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında açıklama yapan Başkan Özgür Bedel, "Geçtiğimiz günlerde ilçemizde vuku bulan malum olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için T.C. Silivri Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aile; Toplumun temel taşıdır. Aileyi korumak; ahlakı, iffeti ve insanlığı korumak, kurtarmaktır. LGBT belası, PKK, marjinal sol ve diğer bölücü güruhların pişirip ortaya sürdüğü bir zillet melanetidir. Asıl fikir babaları, Milletimiz ve Vatanımız üzerinde emelleri olan Avrupalı emperyalist güçlerdir. Neslimizi tehdit eden "eşcinsellik" belası, kirli eller tarafından normalleştirilmeye çalışılıyor. Bazı televizyon kanalları ile sosyal medya batağına saplanan ve bir sezonu neredeyse 3 günde izleyecek kadar bağımlı olan gençlere sunulan yabancı dizilerin yüzde 90'nında eşcinsel karakterler işleniyor. Televizyon ve sosyal medyada büyük bir algı var" ifadelerini kullandı.

LGBT reklamını yapan yerlerin kapatılması gerektiğini söyleyen Bedel, "Bugün ve gelecek nesillerimizin baş belası LGBT sapkınlığının reklamını ve borazanlığını yapan ne kadar dernek, kurum ve kuruluş var ise derhal kapatılmalıdır. LGBT savunucusu; edep, ahlak ve haya yoksunu sözde sanatçı bozuntularına necip Türk Milleti önünde hiçbir organizasyonda yer verilmemelidir. Bizler oynanan oyunların farkındayız. Bizler var oldukça hiçbir evladımızı kirli emellerinize alet edemeyeceksiniz. LGBT'yi fonlayan kuruluşlar; bizde size verecek evlat yok. Gençlerimizle birlikte dimdik karşınızda duracağız" dedi.

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