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Gram altın 1.482 liradan güne başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.482 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 2.440 lira, Cumhuriyet altını 9.840 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 11:03, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 11:08
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Gram altın 1.482 liradan güne başladı

Dün günü altının ons fiyatına ve döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.481 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1.481 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.440 lira, Cumhuriyet altını da 9.840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün günü 1.951 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazanarak 1.956 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlediğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ve faiz projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesinin dikkati çektiğini ifade eden analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağını söyledi.

Analistler, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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