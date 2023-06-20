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Uçuş testleri başlayan 'kargo İHA' ilk kez Paris'te vitrine çıktı

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilerek uçuş testlerine başlayan döner kanatlı kargo insansız hava aracı (İHA) ilk kez Paris Airshow'da sergilendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 11:11, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 11:12
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Uçuş testleri başlayan 'kargo İHA' ilk kez Paris'te vitrine çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyanın en önemli havacılık sanayi buluşmalarından Paris Airshow'da helikopter, uçak ve insansız hava araçlarından oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle yerini aldı.

TUSAŞ fuarda, bir süredir üzerinde çalıştığı ve uçuş testlerine başlanan döner kanat kargo İHA'yı vitrine çıkardı.

Ucuz ve risksiz bir çözüm olarak geliştirilen kargo İHA, 275 kilogram maksimim kalkış ağırlığına sahip bulunuyor. Kullanıcının işini kolaylaştırmak için basit kullanımlı olarak geliştirilen araç, kendi kendine otomatik kalkış yapabilen, link olmayan bölgelere gidebilen, kargoyu alıp taşıyabilen bir sistem olarak geliştirildi. Araç basit kullanımı sayesinde bir tuşa basılarak kendisinde beklenen görevleri yerine getiriyor. Kargo İHA, ileri üslerde ve üs olmayan bölgelerde sadece koordinat verilerek görev yapılmasına olanak sunuyor.

Çift zamanlı motora sahip Kargo İHA, şoka, neme dayanıklı, lojistik ihtiyaçları az bir çözüm oluşturacak.

Kargo İHA-2 için de öz kaynakla proje başlatan TUSAŞ, 300 kilogramı 5 saat taşıyabilen, taşıma kapasitesi 500 kilograma kadar çıkan bir ürünü gündemine aldı.

- "İyi bir başlangıç oldu"

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı ihalenin kazanılmasıyla başladığını söyledi.

Bu kapsamda 50 kilogram taşıma kapasitesine sahip 3 insansız helikopteri tasarlayıp, uçurup, teslim edeceklerini bildiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Buradaki amaç teknoloji geliştirmek, bir teknoloji demosu yapmaktı. Geldiğimiz noktada ürünümüz bitmeye yakın hale geldiği için görücüye çıkma vakti geldi. Şimdi fuarlara getiriyoruz. 80 kilogram faydalı yükü 1 saat, 50 kilogram faydalı yükü 3 saat uçurma kabiliyetine sahibiz. Otonom uçuş testlerine de başladık. 2 ay içinde SSB'ye teslim edilebilir hale getireceğiz. Bu helikopterin daha fazla faydalı yük taşıyacak olan modelleri için de SSB ihaleler açmıştı ama bunları neticelendirmedi. Bu projedeki maksadımız da insanlı helikopterleri çok hızlı şekilde insansızlaştırmaya yarayacak aviyonik elemanları, eyleyicileri, uçuş kontrol sistemlerini geliştirmekti. Bu bizim için iyi bir başlangıç oldu."

- Hedef büyük helikopterleri insansız hale getirmek

Bu İHA'nın arkasından daha yüksek kapasiteye sahip yeni bir ürün geleceğini ifade eden Ömer Yıldız, "Yaklaşık 250-300 kilogram faydalı yük taşıyacak olan ikinci bir platform geliyor bunun arkasından. Onun insansızlaştırılması işlemi var. Onunla birlikte daha fazla faydalı yük taşımış olacağız. Yükümüz genellikle kargo yükleri oluyor. Gemiye konuşlu hale getireceğiz helikopterimizi. Daha sonra daha büyük helikopterlere doğru devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, üzerindeki kamera, radar, mühimmat, telsiz röle istasyonu, baz istasyonu gibi faydalı yük donanımına göre aracın işlevinin değişeceğine işaret ederek, ilk olarak platformu geliştirmeye çalıştıklarını, sonrasında her türlü faydalı yükü entegre etme imkanlarının olacağını belirtti. Ömer Yıldız, "Günün sonunda bu projeyle birlikte büyük helikopterleri de insansız hale getirmeyi hedefliyoruz. Herhangi bir helikopteri insansız hale getirebilecek aviyonik süit ve ekipmalar, eyleyiciler, sensörler, uçuş kontrol algoritmaları gelişmiş olacak." dedi.

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