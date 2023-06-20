Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 11:20, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 11:35
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi yakaladı.
Sabit hatlardan aranma kayıtları bulunan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.