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Vurguncu çeteye dördüncü operasyon: 22 gözaltı daha

İstanbul'da Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye satarak milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye yönelik bu sabah 4'üncü operasyon yapıldı. Baskınlarda 22 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 11:42, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 12:57
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Vurguncu çeteye dördüncü operasyon: 22 gözaltı daha

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Esenyurt'ta Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye sattıkları ve milyonlarca liralık vurgun yaptıkları tespit edilenlere 7 Nisan, 1 ve 9 Mayıs tarihlerinde 3 farklı operasyon düzenlenmiş, 55 kişi yakalanmıştı. Söz konusu soruşturma kapsamında 21 çete üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Yakalananlar arasında siyasi parti başkanı da var

Çeteye yönelik soruşturmada yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı, 24 şüpheli daha tespit edildi. Bu kişilere yönelik bu sabah 4'üncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yakalananlar arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel de bulunurken, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 27 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çete üyeleri, site içerisinde bulunan daireleri sahte belgelerle birden fazla kişiye satmakla suçlanıyor. Bu yolla milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen çete üyelerinin, rezidans içerisinde önceden ikamet eden ev sakinlerini silah zoru ile çıkarıp yaraladıkları ve yıldırdıkları iddia ediliyor. Gözaltına alınan 22 kişi emniyette sorguya alınırken, firari durumdaki 2 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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