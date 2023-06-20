Kreşte çocuğu düşen anne hukuk mücadelesi başlattı

Edinilen bilgiye göre; Muğla merkez Menteşe ilçesinde özel bir firmada çalışan Ayşegül Bolat isimli anne, 3 yaşındaki oğlu E.B.'yi eğitim gördüğü kreşe teslim etti. Akşam üzeri kreşten oğlunun düştüğü yolunda telefon alan Anne Ayşegül Bolat, kreşe gidip çocuğunu teslim alıp hastaneye götürdü. Bir kaç gün hastanede müşahede altında tutulan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğunun kreş yetkililerinin ihmali yüzünden düşüp yaralandığını iddia eden Anne Bolat, hukuk mücadelesi başlatarak kreşteki güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.

Güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden annenin şikayeti üzerine dava açıldı. Kendisinin ve çocuğunun başına gelenlerin başkalarının başına gelmemesi için hukuk mücadelesi verdiğini belirten anne Ayşegül Bolat, "Çalıştığım için çocuğuma kreşe veriyorum. Oğlum 3 yaşında ve kalp hastası. 20 Mart günü sabah kreşe bıraktım. Çocuğum kreşte düşmüş ve başından yaralanmış. Bu olayı basit bir meseleymiş gibi bana telefon mesajı ile 'Biz düştük. Önemli bir şeyimiz yok. Buz uyguluyoruz' gibi mesajla bildirdiler. Kreşe gittiğimde çocuğumun kafasının arkasından yarıldığı gördüm ve bana sadece şiştiğini söylediler. Benim çocuğum kalp hastası ve kan sulandırıcısı kullandığını bilmelerine rağmen ambulansı aramak yerine bana mesaj yolu ile basit bir olaymış gibi yazmayı tercih ettiler. Çocuğumu hastaneye götürdüğümde beyin zedelenmesi ve kanama riskin olduğunu söylediler bana. Çocuğumun hastaneye yatışı yapıldı. Bir hafta kardiyoloji gözetiminde tutulu. Görüntüleri elde ettikten sonra kreş ve sorumluları hakkında dava açtım. Hukuk mücadelemi devam edeceğim" diye konuştu.

Konuyla ilgili kreş yetkilileri herhangi bir açıklama yapmazken, Muğla Adliyesi'nde konuyla ilgili davanın devam ettiği bildirildi.