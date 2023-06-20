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Almanya'dan yeni adım: Turist vizesiyle giden işe girebilecek

Almanya'ya AB dışından nitelikli iş gücünün göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısında ek iyileştirmelere gidildi. Yasanın son hali bu hafta mecliste oylanacak. Turist vizesi ile gidip iş bulan kişi, yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya'da çalışmaya başlayabilecek.

Haber Giriş : 20 Haziran 2023 14:35, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 14:41
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Almanya'dan yeni adım: Turist vizesiyle giden işe girebilecek

Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasında bu amaç doğrultusunda bazı değişikliklere gidiliyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, Mart ayında oluşturulan yasa tasarısında bazı iyileştirmelere gidilmesi konusunda uzlaştığı, yasanın son halinin bu hafta içinde Federal Meclis'te oylanacağı bildirildi.

AB dışındaki ülkelerden iş gücünün Almanya'ya göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısında iyileştirme yapılan konulardan biri, Mavi Kart ile Almanya'ya gelecek üniversite mezunlarından istenen asgari brüt gelirin ayda 3 bin 500 euroya düşürülmesi oldu.

İLTİCA SÜRECİNDE İŞ BULMA İMKANI

Bir başka iyileştirme, iltica başvurusunda bulunmuş kişilere, iş bulmaları durumunda istihdam piyasasına dahil olma imkanı tanınması. Böylece mülteci statüsüne kavuşmamış kişiler ilk kez statü değiştirme ve oturma izni alma fırsatına sahip olacak. Ancak bu düzenleme, sadece iltica başvurusu 29 Mart itibarıyla işlemde olan kişiler için geçerli olacak.

Alman hükümeti, bu düzenlemelerle yılda ek 75 bin iş gücünün ülkeye kazandırılmasını hedefliyor. Yeni göç yasasında "Fırsat Kartı" denilen düzenlemeyle bir puanlama sistemi çerçevesinde yabancı iş gücünün iş aramak için Almanya'ya gelmesi de kolaylaştırılıyor. Meslek diploması ve deneyimi bulunan nitelikli iş gücü, diplomasının Almanya tarafından tanınmasını beklemeden Almanya'ya gelebilecek. İyi eğitimli nitelikli iş gücünün sadece eğitimini aldığı meslekte değil, benzer alanlarda da çalışması mümkün olacak.

TURİST VİZESİYLE GELEN İŞE GİREBİLECEK

Almanya'ya turist vizesiyle gelen, ancak burada iş bulan kişilerin artık önce ülkelerine geri dönerek çalışma izni için yeniden işlem yapması gerekmeyecek. İş bulan kişi, yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya'da çalışmaya başlayabilecek. Nitelikli iş gücünün ailesini yanına alması da kolaylaştırılacak.

"Batı Balkan düzenlemesi" olarak bilinen, Balkanların batısındaki altı ülkeden iş gücünün istihdamında süre sınırı kaldırılacak ve yıllık kontenjan ikiye katlanarak 50 bin kişiye yükseltilecek. Batı Balkan düzenlemesinin, yapılacak ikili görüşmeler ışığında başka ülkelere de genişletilmesi öngörülüyor.

Almanya içindeki iş gücünün daha iyi değerlendirilebilmesi için de çalışanların mesleki vasıflarını geliştirmek üzere alacakları ek eğitimlere mali destek sağlayan bir yasa hazırlığı yapılıyor.

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