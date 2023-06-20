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'İneğe içki' videosunun ardından çiftlik çalışanı tutuklandı

Mersin'de ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan çiftlik çalışanı B.D., "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip gözaltına alındı. B.D., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2023 14:46, Son Güncelleme : 20 Haziran 2023 15:21
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İneğe içki şişesi içerisinde sıvı verilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.

Görüntüdeki çiftlik çalışanı B.D., yanlış anlaşıldığını anlatan yeni görüntü yayınladı.

Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini kaydetti.

B.D.'nin "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri görüntüler üzerine, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında "Bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme" maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti.

'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip,gözaltına alınan B.D., tutuklandı.

VİDEOYU PAYLAŞAN DA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüyü çekip, sosyal medya hesabında paylaşan çiftliğin sahibinin oğlu K.E. de gözaltına alındı. K.E., ifadesinin ardından serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Tarsus ilçesinde, çiftlikte çalışan B.D., önceki gün ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında, "İçerim kime ne, sarhoşum sana ne" sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaştı.

Sosyal medyada, ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu.

İncelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı ve bu ilaçların da yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Tespitler üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanmadı.

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