Elif Güneş cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar ve Atınç Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, maktul Güneş'in ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Gülbar, "İlk ifade verdiğimde zaten yanlışlıkla olduğunu söyledim. Ben olay anında Elif'in tişörtünü çektim. Bu sırada silah patladı. Olay günü Elif'in Kadıköy'e gittiğinden haberim yoktu. Haberim olsaydı kesinlikle gitmezdim." dedi.

- Sanığa indirimsiz ceza

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gülbar'ı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

Heyet, diğer sanık Atınç Demir'e "kadına karşı kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken sanıklar Serkan Çelik ve Yasin Oflaz'ı da "suç delillerini yok etme" suçundan 6 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme ayrıca, sanıklar Serkan Çelik, Yasin Oflaz, Aykut Ağılkapı ve Özkan Vural'ı "suçluyu kayırma" suçundan altışar ay hapis cezasına hükmetti.

- İddianameden

Elif Güneş, 23 Temmuz 2022'de akşam saatlerinde Kadıköy'de arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu sırada, eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisiyle konuşmak isteyen Koray Gülbar ile arabaya binerek oradan ayrılmıştı.

Güneş daha sonra silahla vurularak yaralanmış halde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Koray Gülbar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık Atınç Demir'in "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede, Gülbar'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 4 sanığın ise "suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından onar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.